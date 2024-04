Calcio Prima | La Cella e San Frediano ai play-out

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pisa 29 aprile 2024 – InCategoria la ventinovesima giornata, la quattordicesima del girone di ritorno sgrana la classifica e rende le idee più chiare.San Giuliano al comando e già campione con ottantuno punti. Calci ottavo in classifica con trentotto, Tirrenia quintultimo a trentuno insieme al Montenero. Peggio Laterzultima con ventisette ed il Sanpenultimo con ventisei. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ di San Giuliano Terme i padroni di casa conquistano il derby del Lungomonte per 5 – 2. Due squadre assolutamente tranquille che non avevano più nulla da chiedere a questa stagione, con un San Giuliano campione più determinato che è andato a segno cinque volte. Doppietta del bomber Di Paola e reti di Ghelardoni, Bortoletti e Bellucci per i sangiulianesi, Colombani e Pisani gli autori delle reti calcesane. Allo Stadio ...