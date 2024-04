(Di lunedì 29 aprile 2024) Non arrivano buone notizie dall`infermeria in casaa due giorni di distanza dall`ultima partita di campionato contro la Juventus. Nella...

Una commissione d’inchiesta sul Cpr di via Corelli a Milano . È questa la richiesta che 27 consiglieri lombardi hanno depositato questa mattina in Regione. “Dopo il commissariamento di fine dicembre, le condizioni non sono cambiate” racconta il consigliere di Patto Civico Luca Paladini – il tema ... Continua a leggere>>

Milano , 20 aprile 2024 – “Dei comuni stanno pensando, per favorire la presenza di insetti e la biodiversità, di tagliare meno l'erba. Se tra gli insetti di cui si favorirebbe la presenza ci fossero le zanzare, questa sarebbe letteralmente una FOLLIA AUTOLESIONISTA in vista del pericolo dengue”: le ... Continua a leggere>>

Avvenivano da anni Torture e lesioni nel carcere minorile “Cesare Beccaria ” di Milano . Per questo la Polizia e il Nucleo investigativo regionale per la Lombardia della Penitenziaria hanno arrestato oggi 13 agenti della Polizia Penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio presso lo stesso ... Continua a leggere>>

milan, lesioni muscolari per Maignan e Loftus-Cheek: i tempi di recupero - Non arrivano buone notizie dall`infermeria in casa milan a due giorni di distanza dall`ultima partita di campionato contro la Juventus. Nella mattinata di oggi.

Continua a leggere>>

Il milan perde Maignan e Loftus-Cheek: lesioni muscolari di basso grado per entrambi - Problemi fisici per i due titolari, che salteranno la sfida con il Genoa di domenica 5 maggio. Il francese non era sceso in campo con la Juve, mentre l'ex Chelsea è stato sostituito ...

Continua a leggere>>

Detersivo al posto del vino al ristorante, donna grave a milano - Una donna di 51 anni è stata ricoverata la notte scorsa in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di milano con lesioni all'esofago, dopo aver bevuto del vino in un locale di milano, in via Carlone.

Continua a leggere>>