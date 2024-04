Mara Maionchi al veleno su Tiziano Ferro | la rivelazione choc a Belve

(Di lunedì 29 aprile 2024) News Tv.è tra gli ospiti della nuova puntata diche andrà in onda domani, martedì 30 aprile 2024 su Rai 2. Schietta come sempre, lanon si è fatta problemi a rispondere alle domande pungenti di Francesca Fagnani. Una di queste, riguarda. Fu proprio laa scoprire il talento del cantante più di 20 anni fa. Cosa ha detto su di lui? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, voci su Ida: “sfumato” Pierpaolo, possibile un clamoroso dietrofront Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, nasce la prima coppia: chi si sta avvicinando, il gioco d’azzardo e il difficile rapporto con la madre Ad un certo punto della sua vita,...

Una scatenatissima Mara Maionchi si confessa a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani su Rai 2, nella puntata che andrà in onda domani 30 aprile in prima serata, la discografica parla di Tiziano Ferro - "non ha capito la fortuna di avermi incontrata" - del suo vizio - "il gioco d'azzardo? ... Continua a leggere>>

Le anticipazioni della sua intervista Mara Maionchi è uno degli ospiti della nuova puntata di Belve , talk di Rai 2, in onda domani, 30 aprile. La discografica su domanda della Fagnani su chi non abbia capito che incontrarla sia stata una fortuna ha risposto, dopo essere stata incalzata dalla ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Tiziano Ferro non ha capito la fortuna di avermi incontrata". A ' Belve , nell'ultima puntata in onda domani martedì 30 aprile in prima serata su Rai2, Mara Maionchi , temuta quanto amata discografica italiana, si libera di alcuni sassolini e si confessa. "Il gioco d’azzardo? Esageravo ... Continua a leggere>>

mara maionchi confessa a Belve: “Tiziano Ferro non è stato riconoscente” - mara maionchi svela che tra i cantanti che ha aiutato a emergere Tiziano Ferro non è stato riconoscente La riconoscenza nel mondo dello spettacolo è una ...

Continua a leggere>>

mara maionchi, frecciata inattesa a Tiziano Ferro: ecco perché - A Belve, mara maionchi ha affrontato diversi temi relativi alla sua vita privata e professionale. Uno di questi ha coinvolto Tiziano Ferro.

Continua a leggere>>

mara maionchi a Belve: "Tiziano Ferro non ha capito la fortuna di avermi incontrata" - Anticipazioni dell'ultima puntata in onda domani in prima serata su Rai: 'Il gioco d’azzardo Esageravo sì. Il tradimento di mio marito Alberto In parte fu anche colpa mia' ...

Continua a leggere>>