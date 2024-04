(Di lunedì 29 aprile 2024) Silvia Di CensoDI– Ha fattodiil tour contest “La Tua”. Oltre 20 artisti, provenienti da diverse regioni di Italia, si sono esibiti presso l’accademia Music Art del produttore Carlo Gallo. Ospite dell’evento è stato il giovane artista Be Klaire, reduce da X Factor. Ipugliese sono: Ciao Michele (Premio format radio) Oriana, Mariano Caiano e il duo Frogtales (Premio Compilation) Silvia Di Censo (Premio Cover) Le prossime tappe in programma 4 Maggio 2024: Massive Arts Studios MILANO 18 Maggio 2024: Palamontepaschi CHIANCIANO TERME 1 Giugno 2024: Nove Studio MASTERCLASS MILANO 29 Giugno 2024: Teatro Jolly PALERMO 19 Ottobre 2024: Teatro ...

“Promuovi La Tua Musica”, i vincitori della tappa di Canosa di puglia - CANOSA DI puglia - Ha fatto tappa a Canosa di puglia il tour contest "Promuovi La Tua Musica". Oltre 20 artisti, provenienti da diverse regioni di Italia, ...

Road to Battiti, le hit estive in tour per la puglia: a Bari tappa il 4 luglio. Da Annalisa a Elodie: ecco i primi nomi - Per tutte le novità sulla prossima edizione bisognerà attendere ancora qualche settimana ma intanto è già tempo di Road to Battiti, il radio live show di Radio Norba, che attraverserà la puglia in ...

Anche quest’anno Brindisi è tappa di “Battiti”: l’11 Maggio c’è il radio live show “Road To Battiti” - Dieci imperdibili appuntamenti aspettando la 22esima edizione del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, in programma tra la fine di giugno e l’inizio di luglio Sabato prossimo, 4 maggio, comincia il vi ...

