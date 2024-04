Tagliarli frequentemente li fa davvero crescere più velocemente? Strappare i fili bianchi ne fa crescere di più? Un esperto tricologo fa chiarezza su alcune delle false credenze più comuni

(Di lunedì 29 aprile 2024) I capelli hanno suscitato nel corso della storia vari luoghie falsi miti sulla loro cura quotidiana.li fane fadi? Unsvela chediffuse sulla crescita e la perdita dei capelli non hanno alcuna evidenza scientifica. Si tratta solo, o in parte, di. Ecco i quattrofamosi. ...

Banca del Piceno al voto:: "Il piano per crescere" - La lista 2 pronta per l’assemblea: "Il nostro impegno per tutti i dipendenti, i clienti e i soci". In sede di presentazione sono state raccolte 1.330 firme.

Continua a leggere>>

Inflazione è un grande rischio che fa tremare i mercati: ecco perché - L’inflazione è un grande rischio che fa tremare i mercati e l’economia mondiale. La ragione sta nel trend delle quotazioni delle materie.

Continua a leggere>>

Micol Olivieri in lacrime per il figlio Samuel: «Abbiamo dovuto tagliare i capelli, i bambini gli chiedevano se era un maschio o una femmina» - Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie I Cesaroni, ha sempre raccontanto di aver lasciato crescere i capelli a suo figlio Samuel, 6 anni, e che ...

Continua a leggere>>