Ancora nessuna traccia dell’uomo che ha sparato sabato sera ferendo una ragazza a Sezze

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Continuano le ricerche della Compagnia Carabinieri di Latina per individuare la persona l’artefice che,scorso a, in zona “ferro di cavallo”, durante una rissa tra bande rivali, ha esploso un colpo d’arma da fuoco che rimbalzando a terra, ha ferito unaclasse 2004 colpendola alla coscia. La giovane è stata trasportata immediatamente all’ospedale di Latina dove i medici le hanno asportato il proiettile. Le vittima, che si trova tutt’ora presso l’ospedale di Latina, verse in buone condizioni e ne avrà per circa 30 giorni.