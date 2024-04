(Di lunedì 29 aprile 2024)(Milano), 29 aprile 2024 - Era nell'aria da giorni la sensazione che qualcosa non andasse nelle fila delladi centro-sinistra che amministra la città. Sensazione che si è palesata questa mattina con la formalizzazione della nascita di un nuovo gruppo consiliare,zione composto da seie con la rinuncia alleda parte dei treche erano stati nominati. Il nuovo gruppo consiliare è formato da Sara Rossi, Nicola Battista, Alessandro Pistore, Paola Tuè, Andrea Pessina, Alberta Maria Bruno (Presidente del Consiglio comunale) che hanno lasciato il gruppo Futura che fa capo allaBarbara Barbieri. "Oggi nasce il nuovo gruppo consiliare “ttiva” sostenuto da Sinistra ...

Opera, strappo in comune: tre consiglieri rifiutano le deleghe da assessori e la sindaca perde la maggioranza - In consiglio comunale nasce un nuovo gruppo, “OperAttiva”. Il gruppo di magpotrà navigare a vista restando con sei componenti tra cui la stessa Barbieri ...

Continua a leggere>>

Autonomia, caos in commissione: la maggioranza va sotto e passa emendamento M5s. Ma il presidente fa ripetere il voto - È scoppiato il caos in commissione Affari Costituzionali della Camera. La maggioranza di centrodestra è andata sotto e un emendamento del Movimento 5 stelle è stato approvato. Ma il presidente della c ...

Continua a leggere>>

L’altra verifica nell’orizzonte della maggioranza - L’incrocio dei risultati delle europee con quelli delle politiche e delle amministrative sarà decisivo. Verranno “pesate” soprattutto le liste civiche, per il contributo che riusciranno a dare ai part ...

Continua a leggere>>