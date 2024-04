Calcio Seconda | San Prospero ed Atletico Cascina al tappeto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pisa 29 aprile 2024 – InCategoria la ventinovesima giornata tiene sempre in lotta gran parte delle pisane.Nel girone A il SanNavacchio cade a Carrara nella Fossa dei leoni contro l’per 3 – 1 e rimane quintultimo in classifica con ventinove punti insieme al San Vitale Candia. Il Pontasserchio pareggia 1 – 1 contro lo Sporting Camaiore al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato: un punto che salva la squadra ospite a più quattro sul SanNavacchio ad una giornata dalla fine. Il Ponte delle Origini piega al Campo ‘Arno’ la Filattierese terza della classe per 2 – 1 e chiude in bellezza tra le mura amiche. Le reti di Barletta e Bonamici proiettano la squadra di mister Frau a trentanove punti in classifica ad una giornata dalla fine. Grande soddisfazione per gli Ospedalieri già retrocessi che ...