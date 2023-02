Terremoto in Siria | palazzi distrutti nella provincia di Idlib | i soccorritori scavano tra le macerie

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Itra ledi un palazzo interamente distrutto nel villaggio di Azmarin,diin, dopo chenotte undi magnitudo 7.8 ha devastato il nord del Paese e il sud est della Turchia. Le stime provvisorie parlano di almeno 427 vittime in, dove il presidente Bashar al Assad ha convocato per questa mattina a Damasco una riunione di emergenza del governo, dei capi delle agenzie della protezione civile e della sicurezza per coordinare gli interventi di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

