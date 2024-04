Palermo | processo stupro di gruppo - parte civile sette associazioni e il Comune**

Andrew Tate verrà processato per tratta di esseri umani, stupro ed associazione a delinquere. Dopo esser stato arrestato in Romania con l’accusa di reati sessuali nel Regno Unito in compagnia del fratello Tristan, L’ex kickboxer Tate dovrà affrontare il procedimento penale. Per gli stessi illeciti ...

A Palermo inizia il processo per lo Stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio 2023 ai danni di una ragazza 19enne, che per ore subì violenze in un cantiere dismesso del Foro Italico. Gli imputati sono sei dei sette giovani accusati di aver ripetutamente violentato la vittima e di aver filmato quanto ...

