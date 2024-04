Kenya - diga crolla dopo le forti piogge | Almeno 42 mort - persone intrappolate nel fango

Kenya, diga crolla dopo le forti piogge: «Almeno 42 morti, persone intrappolate nel fango» - Almeno 42 persone sono morte in Kenya in seguito al crollo di una diga a nord della capitale Nairobi, ha dichiarato il governatore locale all'AFP, mentre il Paese è spazzato da ...

