Dicevano Sei grassa come un maiale a una bambina di 13 anni

(Di lunedì 29 aprile 2024) «Dire “Seiuna unadi 13” sono traumi. Sono cose che ti porti dietro». Così Carlotta Ferlito, ex ginnasta, ricorda gli abusi subiti quando era un’atleta della nazionale di ginnastica artistica. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex stella azzurra ha raccontato tutto ciò che ha subito, dalle umiliazioni a livello fisico a quelle a livello psicologico. Carlotta Ferlito denuncia un’aggressione a Milano: «Mi ...

La Gazzetta dello Sport ha chiesto all’avvocato Mattia Grassani , esperto di diritto sportivo, quale potrebbe essere il percorso per una separazione della Serie A dalla Figc ? Le parole di Grassani «La separazione può avvenire o attraverso un accordo con la Federazione oppure attraverso una ... Continua a leggere>>

Amam, questo weekend nuova interruzione idrica in città - MESSINA. I dettagli degli ultimi interventi strutturali per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo giunti al quinto step, e il piano operativo di supporto alla cittadinanza, in ...

Continua a leggere>>

Brucia nella notte una Ford a Cavallino, nuovo incendio di auto nel Salento - I motivi che hanno causato i fatti sono ancora in corso di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle. Ancora un’auto in fiamme nel Salento. Nella nottata appena trascorsa, le ...

Continua a leggere>>

Carlotta Ferlito: "Mia madre è malata, non riesce più a parlare" - Il dramma dell'ex ginnasta: "Vederla spegnersi giorno dopo giorno è il dolore più grande", ha detto a Verissimo ...

Continua a leggere>>