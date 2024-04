Il segretario di stato americano Antony Blinken è in Cina per attenuare le divergenze con Pechino su Taiwan, guerra in Ucraina e questioni commerciali. Leggi Continua a leggere>>

antony blinken in Medio Oriente per promuovere una tregua a Gaza - Il segretario di stato americano antony blinken è arrivato in Arabia Saudita, prima tappa di un viaggio in Medio Oriente per promuovere una tregua tra Israele e Hamas. Leggi ...

