Un ippopotamo maschio diventa una femmina | l’incredibile scoperta con il test del Dna Ecco come è stato possibile

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unscopre dopo sette anni di essere un. È accaduto allo zoo Tennoji di Osaka in Giappone.scrive la BBC Gen-Chan, un bell’esemplare didi 12 anni, non aveva mai mostrato il tipico comportamento deldella specie e quindi dopo sette anni di silenziosa inattività e desiderio sessuale i veterinari della struttura hanno sottoposto l’animale aldel DNA scoprendo infine che l’esemplare era una. In mezzo al trambusto identitario contemporaneo la questione può risultare sibillina, ma la vicenda sarebbe già conclusa sottolineando l’errore dei veterinari messicani (Gen-chan proviene da uno zoo safari) che hanno certificato in maniera errata il sesso dell’animale nel 2017 ...

Sorpresa al zoo di Osaka: un ippopotamo maschio 'è diventato' femmina dopo 7 anni - Gen-chan, un ippopotamo originario del Messico e residente dello zoo dal 2017, è stata identificata come femmina dopo 7 anni, sfatando l'erronea convinzione che fosse maschio. Questo errore è venuto ...

Continua a leggere>>

Ippopotami, è allarme in Botswana: la siccità ne minaccia l'esistenza - La siccità minaccia sempre più la vita degli ippopotami in Botswana. L'allarme è stato lanciato dalle autorità preposte alla loro tutela nello stato situato ...

Continua a leggere>>

L'ippopotamo maschio era in realtà femmina, sorpresa allo zoo di Osaka in Giappone - Gen-chan, l’ippopotamo che da sette anni vive all’Osaka Tennoji Zoo in Giappone, non è un maschio, bensì una femmina. Lo ha scoperto incredibilmente proprio lo zoo nipponico che per anni è stato ...

Continua a leggere>>