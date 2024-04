Ligue 1 - 31esima giornata | Psg campione di Francia Show tra Rennes e Bres - ok Nizza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 - Mancava solo la matematica e ora anche c'è anche lei: con tre giornate di anticipo il Paris Saint Germain èdi. Nonostante il pareggio 3-3 degli uomini di Luis Enrique contro il Le Havre, la sconfitta del Monaco a Lione si è rivelata decisiva per mettere in bacheca l'ennesimo trofeo nazionale alla squadra di Al-Khelaifi. Nelle altre sfide arrivano le vittorie di, Lilla et, in particolare questi ultimi hanno dato vita a una delle partite più belle dell'anno contro il. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo la classifica. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con l'anticipo tra Montpellier e Nantes, in palio punti pesanti soprattutto per gli ospiti in ottica salvezza. Si parte con le marce altissime e dopo dieci minuti c'è già una ...