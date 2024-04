Dalila Di Lazzaro - la rivelazione su De Niro | Ci provò con m - io fuggii

(Di lunedì 29 aprile 2024)Dioggi ha 71 anni. L’attrice ed ex modella decide di raccontare un pezzo della sua vita durante un’intervista al Corriere della Sera. Tra gli altri aneddoti , la Disvela anche i particolari di una cena organizzata dal giornalista Gianni Minà, che vide la presenza di Muhammad Alì, Robert De, Sergio Leone e Gabriel García Márquez. Ma è la parte su Dequella più interessante.Leggi anche: Deaccusato dall’ex assistente: “Dovevo grattargli la schiena”. Ma lui non ci sta…Die l’incontro con De“Vivevo a Roma e un pomeriggio chiama Sergio Leone, lo conoscevo bene, con lui e la moglie facevamo spesso delle gite. – ricordaDi– ...

