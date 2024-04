Meloni smentisce Salvini sull’Ue | Mai un accordo con la sinistra

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Meloni : «Condanniamo le elezioni farsa russe». Fonti della Lega: piena sintonia con Salvini Continua a leggere>>

La Rai ha deciso di bloccare l’intervento di Antonio Scurati , che avrebbe dovuto leggere a Che Sarà un suo monologo sul 25 aprile. Per giustificare questa dura decisione sono usciti rumor davvero fantasiosi di ogni tipo, addirittura c’è chi parlava di chacet troppo alto per lo scrittore, ma Serena ... Continua a leggere>>

CONFERENZA FDI: . MARSILIO, “SUCCESSO PER ABRUZZO”, meloni, “CORRO AD EUROPEE”, POLEMICHE LOCATION - PESCARA – “L’Abruzzo ha accolto a braccia aperte a migliaia di visitatori e congressisti. Ho sentito da tutti loro giudizi bellissimi sull’ospitalità e sull’accoglienza. Per l’Abruzzo come territorio ...

Continua a leggere>>

Andrea Giambruno, Giorgia meloni e il giallo sugli 007 attorno alla sua auto - Due agenti dell’intelligence sono stati sorpresi mentre armeggiavano vicino alla vettura del giornalista nel novembre scorso. I Servizi prima confermano, poii smentiscono. E il mistero si infittisce ...

Continua a leggere>>

Andrea Giambruno, la Porsche sotto casa di Giorgia meloni e l'indagine sugli 007: spie o "ricettatori", cosa non torna - Ladri d’auto o agenti segreti La storia dei due uomini vicino alla Porsche di Andrea Giambruno parcheggiata sotto casa di Giorgia meloni nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre ha molti in ...

Continua a leggere>>