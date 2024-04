Inondazioni in Kenya - crolla una diga a nord di Nairobi | almeno 40 morti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nairobu, 29 aprile 2024 –quarantadue persone sono rimaste uccise a causa dello scoppio di unain una città adella capitale del: lo ha dichiarato il governatore della contea di Nakuru, Susan Kihika all'Afp, mentre il Paese è flagellato da forti piogge e. "Quarantadue vittime è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero”, ha detto Kihika. Le squadre di soccorso stanno scavando nei detriti sperando di trovare dei sopravvissuti: le acque hanno infatti spazzato via molte case. L’emergenza inva avanti da marzo: lehanno devastato ampie aree del Paese, costringendo migliaia di residenti ad abbandonare le loro abitazioni, ha ...

