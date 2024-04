Stile di vita green - quasi il 70% degli italiani ha incrementato il riciclo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) La ricerca, condotta da Pro Carton, l'Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, ha analizzato l’atteggiamento di oltre 5.000 consumatori europei in 5 Paesi, Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, nei confronti dell'ambiente eimballaggi, in relazione all’andamento dell’economia e alle dinamiche geopolitiche internazionali Per più di 8 consumatori europei su 10