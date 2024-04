Energia - Mazzoncini A2A | Possiamo anche decarbonizzare intero pianeta ma risolvere problema risorse

(Adnkronos) – "Se consideriamo di avere un mondo dove il giorno in cui finiamo le risorse del pianeta si piazza più o meno a metà dell’anno, è evidente che così non si va lontano". E’ il monito del Ceo e General Manager di A2a, Renato Mazzoncini A Torino, in occasione del G7 Industry Stakeholder ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Se consideriamo di avere un mondo dove il giorno in cui finiamo le risorse del pianeta si piazza più o meno a metà dell’anno, è evidente che così non si va lontano". E’ il monito del Ceo e General Manager di A2a, Renato Mazzoncini A Torino, in occasione del G7 Industry Stakeholder ...

Continua a leggere>>