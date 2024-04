Milan - ‘no’ dei tifosi a Lopetegui | il retroscena che riguarda Cardinale e

Panchina Milan , secondo il Corsport c’è un’intesa di massima con Julen Lopetegui ma il club vuole riflettere: i tifosi hanno già deciso… Negli ultimi giorni è salita sempre di più la candidatura di Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Milan . Il tecnico basco è il prescelto dalla società e, ... Continua a leggere>>

Inter Ausilio: “Il ciclo è già partito” - Inter Ausilio - Nella giornata di ieri a milano sono andati in scena i festeggiamenti dell’Inter per lo Scudetto vinto la ...

Continua a leggere>>

Inter | Festa, striscioni, sfottò e multe in arrivo: Dumfries come Zaniolo - La Procura FIGC ha nelle mani i video dello striscione esposto da Denzel Dumfries durante la festa Scudetto dell'Inter. L'esterno olandese, che in occasione del derby della ...

Continua a leggere>>

Volata Champions: milan qualificato, ecco cosa serve a Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Bologna - milan già in Champions, al Bologna mancano 6 punti Il pareggio ... che quindi potrebbe toccare anche alla sesta in classifica. Fanno tutti il tifo per questa eventualità.

Continua a leggere>>