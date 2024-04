Posizioni economiche ATA - da 700 a 2 000 euro l’anno in più | in arrivo il decreto Sindacati convocati il 2 maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ifirmatari del CCNL 2019-21 sono statidal Ministero dell'istruzione e del merito per il 2, ore 12, sulche disciplinerà l'attribuzione delleATA. Lo fa sapere in una nota la Flc Cgil. L'articolo .

Si è tenuta oggi, giovedì 8 febbraio, la prima riunione per l’applicazione del nuovo contratto 2019-2021 per il personale ATA. L'articolo ATA, sblocco di posizioni economiche e progressioni stipendiali. Aumenti da 46 a 138 euro mensili. Le ultime notizie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... Continua a leggere>>

70.000 i nuovi potenziali beneficiari delle Posizioni economiche ATA: è quanto emerso ieri nel primo tavolo di confronto tra Sindacati firmatari del CCNL 2019-21 e Ministero per dare attuazione a ciò che prevede il nuovo Contratto istruzione e ricerca. L'articolo Posizioni economiche ATA ... Continua a leggere>>

Si è svolta oggi una riunione tra Ministero e Sindacati, sul tavolo le progressioni di area per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA e le Posizioni economiche , istituti previsti dal nuovo CCNL 2019-21. L'articolo Posizioni economiche ATA: 56.000 quelle già attive , rivalutazione dal ... Continua a leggere>>

Personale ATA, posizioni economiche: in arrivo arretrati e fino a 100 euro di aumenti. Per Anief un buon inizio - Per il personale ATA della scuola è prossima l’approvazione di un decreto ministeriale che permetterà di sbloccare le posizioni economiche: grazie al Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 ...

Continua a leggere>>

Come gli Stati Uniti si stanno arricchendo grazie alle aziende cinesi - Un estratto del nuovo libro dell'economista Emiliano Brancaccio, dal titolo "Le condizioni economiche per la pace" (Mimesis), che indaga i conflitti ...

Continua a leggere>>

Interessi economici e guerre moderne: qual è il costo della pace - Il nuovo libro dell'economista Emiliano Brancaccio rilegge le cause materiali dei conflitti e illustra le condizioni per la pace ...

Continua a leggere>>