Raid di Israele e finte dell’Iran Il conflitto è anche messa in scena

Le notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in direttaLe notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta Continua a leggere>>

Pedro Sanchez rimane alla guida del governo spagnolo dopo le indagini sulla moglie: “Non cediamo ai bulli diffamatori” - Pedro Sanchez rimane alla guida del governo spagnolo. Il capo dell’esecutivo ha parlato alla Nazione dopo la denuncia del sindacato di destra Manos Limpias che ha accusato la moglie Begona Gomez per c ...

israele, almeno 27 morti in raid su Gaza e Rafah. Blinken arrivato in Arabia Saudita - Per ora le forze israeliane non hanno rilasciato alcun commento. La proposta di cessate il fuoco offerta dai mediatori e da israele «è in fase di studio ed è troppo presto per prendere una decisione ...

israele, Hamas: "Proposta accordo ancora in fase di studio". Delegazione al Cairo - La proposta è stata concordata con israele, scrive i Wsj, e prevede un'iniziale pausa ... Almeno 13 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani a Rafah, hanno comunicato fonti mediche a Gaza, ...

