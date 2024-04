Superbonus - sgravi fiscali per chi assume donne | come funziona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il governo gioca la carta del triplo bonus e presenterà oggi 29 aprile 2024 un pacchetto di misure incentivate per stimolare l’occupazione. Utilizzando una dotazione finanziaria di 43 miliardi di euro provenienti dai fondi europei, Palazzo Chigi si appresta a promuovere una serie di agevolazionimirate a favorire le assunzioni die giovani, con un’attenzione particolare alle regioni del Mezzogiorno. Nel progetto di decreto legge, in fase di esame in vista del consiglio dei ministri, sono inclusi un “bonus”, un “bonus giovani” e un “bonus Zes”, con Zes che indica le “zone economiche speciali”, comprendenti principalmente le regioni meridionali del Paese. Oltre aglicontributivi, che saranno integrali per le assunzioni a tempo indeterminato, sono previsti anche incentivi finanziari diretti e ...