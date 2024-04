Jensare Ajdari - 15 ann - è scomparsa da 5 giorni | il suo zainetto ritrovato dietro casa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 29 aprile 2024) È uscita per recarsi alla scuola serale che frequentava, dove però non è mai arrivata. Da quel giorno, il 24 aprile, la famiglia della quindicennevive ore di angoscia, senza sapere la ragazza possa essere finita. Per ora l’unica traccia recuperata è, proprio ieri, domenica 28 aprile, lo zaino di scuola della ragazza, sul retro del condominio dove abitava assieme alla famiglia. E proprio per questo motivo sono stati riattivati i cani molecolari per le ricerche, alla luce anche del falso avvistamento che l’avrebbe notata a Bassano del Grappa; una segnalazione, caduta poi nel vuoto, ricevuta dalla madre Feride Sinani lo scorso sabato, poco prima delle 23. “Una signora mi ha telefonato da Bassano del Grappa dicendomi di aver visto una ragazza vestita come mia figlia che camminava per strada – ha spiegato ai media – Ho avvertito i ...