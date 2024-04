Trionfo del Campobasso | Promozione nella Lega Pro e Festa in Città!

campobasso e Pianese si aggiungono alle squadre promosse in Serie C - campobasso e Pianese vincono i rispettivi gironi della Serie D con una giornata d’anticipo e conquistano matematicamente la promozione in C. I molisani passano 2-0 a Chieti, ritrovando il professionis ...

La lunga notte del campobasso, in migliaia davanti allo stadio. La Società: “Non lasceremo mai questa regione” - La società campobasso Fc ha raccolto le ceneri di una squadra in Eccellenza e inn due anni l'ha riportata nella categoria dei professionisti mantenendo la promessa che aveva fatto. Ieri sera dal palco ...

Ex Pistoiese, Di Mino e Chrysovergis in C con Pianese e campobasso - Il penultimo turno di campionato ha regalato gioie ai due ex Pistoiese, che vincono il rispettivo girone e volano tra i professionisti Da un lato una stagione iniziata con la maglia di squadra che ora ...

