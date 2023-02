Si schianta in moto e muore a 21 anni | l' aveva appena messa in vendita

La vittima, ventenne, che si trovava in sella ad una, per cause ora al vaglio della Polizia Stradale ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Dopo essere stato disarcionato dal ...Potrebbe esserci una mancata precedenza all'origine dello scontro accaduto prima delle 14 all'incrocio dello stadio Renzo Tizian a San Bonifacio. A collidere una Fiat Punto ed una: ad avere la peggio il motociclista trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Comando di San Bonifacio coadiuvati ...

L'incidente è avvenuto prima delle 17 di sabato lungo la regionale veneta 308. L'impatto è avvenuto sopra il cavalcavia subito dopo l'uscita di Bragni. Per il motociclista, Giordano Sanginiti, non c'è ...CADONEGHE - Incidente mortale oggi 4 febbraio poco prima delle 17 sopra il cavalcavia subito dopo l'uscita di Bragni lungo la Sr 308. L'impatto è avvenuto sotto il territorio ...