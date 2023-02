Leggi su open.online

(Di domenica 5 febbraio 2023) «Lo stato non deve trattare con lae nemmeno con chi lo minaccia». Questo è quanto afferma laGiorgiariferendosi probabilmente alle recenti pressioni del movimento anarchico per revocare il regime del carcere duro al compagno Alfredo Cospito, da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro la sua reclusione al 41 bis. Alla kermesse del centrodestra a sostegno Francesco Rocca, candidato della coalizione alla presidenza della regione Lazio, la leader dell’esecutivo ha affermato, inoltre, che quello del «2023 sarà il governo delle grandi riforme». «Daremo all’Italia una riforma per far governare chi è eletto», ha spiegato la, oltre a «una riforma della giustizia, perché se hai una pena te la devi scontare tutta, vale per tutti». Ad un certo punto, dal pubblico qualcuno ha ...