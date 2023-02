«Lorella Cuccarini non la capisco» | nuove rivelazioni di Alberto Matano

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 febbraio 2023) È nota la turbolenta uscita di scena da La Vita in Diretta e dalla Rai di. Nella stagione tv 2019-20 la showgirl è stata la padrona di casa del contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato con. Appena appresa che non avrebbe continuato la conduzione, decise di scrivere una mail ai collaboratori della trasmissione per congedarsi accusando il collega di maschilismo e di avere tramato alle sue spalle per estrometterla dalla conduzione. Intervistato da Il Messaggero,ha lanciato una frecciata adopo incomprensioni, battibecchi dietro le quinte per una totale incompatibilità di caratteri: "Cos'è successo tra di noi? Non l'ho ancora capito Ma a Sanremo non vedo l'ora di ...