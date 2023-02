Inter-Milan 1-0 | gol di Lautaro e derby nerazzurro – Video

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’si aggiudica il 178°in Serie A con ilper 1-0 grazie al gol diMartinez. La squadra di Inzaghi bissa così il successo in Supercoppa sulla squadra di Pioli. Ilaveva vinto gli ultimi duedi campionato contro i nerazzurri. Grazie a questo successo l’si porta a 43 punti, seconda da sola a -13 dal Napoli capolista, mentre ilresta a 38 punti. Un ko duro per i rossoneri alla terza sconfitta consecutiva in campionato.1-0 () LA PARTITA – Per la sfida di San Siro Stefano Pioli si affida al 3-5-2 con Giroud e Origi in avanti e Messias mezzala con Krunic e Tonali. In panchina Leao e Brahim Diaz. Mentre Simone Inzaghi ...

Lo ha detto il tecnico delStefano Pioli, dopo il ko nel derby contro l'. "Nell'ultimo periodo non siamo stati compatti e solidi in difesa. Abbiamo creduto che per affrontare l'...Lautaro Martinez, attaccante dell', ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro ilLautaro Martinez, attaccante dell', ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro il. Le sue dichiarazioni:- "Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo ...

È Davide Massa l'arbitro scelto per dirigere Inter-Milan, match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Il fischietto della sezione di Massa ha come assistenti Bindoni ...Massimo Ambrosini, ospite a Dazn prima di Inter-Milan, parla della scelta di Stefano Pioli di lasciare in panchina Rafael Leao: "Un segnale molto forte perché è la seconda volta… Leggi ...