(Di domenica 5 febbraio 2023) C’era una volta, amena località adagiata sulle Alpi svizzere in cui annualmente si riunisce un consesso chiamato World Economic Forum. A dire il vero esiste ancora e si è riunito quest’anno per la cinquantatreesima volta, ma ha cambiato radicalmente segno. Se sul finire degli anni Novanta e nei primi Duemila, l’incontro era la vetrina dell’intellighenzia economica, politica e finanziaria, interamente plasmata dalla dottrina del cosiddetto “Washington Consensus”, il sistema valoriale affermatosi dopo l’abbattimento del Muro di Berlino, negli ultimi anni a farla da padrone sono state le economie emergenti. Talmente era centrale questo convegno di alfieri del liberismo duro e puro che nel 2001, alla vigilia del G8 di Genova, il movimento alterglobal pensò di organizzare un controvertice in quel di Porto Alegre, cui parteciparono alcune delle più importanti ...

... come gli ha prontamente fatto notare Giorgio, giornalista greco corrispondente dell'agenzia ... a Rimini consegnate due Medaglie d'Onore TrovataMaria Cristina Ventura, era dispersa a ...... dalla miniera di Lützerath, dove ha rischiato di farsi arrestare, è arrivata ae ha ... Accanto alla piccola bara, c'erano 22 palloncini bianchi • A Roma una donna di 38 anni è...

Davos è morta e neanche la globalizzazione sta più tanto bene (di R. Bertoni) TPI

Davos, un morto per una valanga RSI.ch Informazione

La morte della globalizzazione Una notizia fortemente esagerata la Repubblica

Davos 2023, Lagarde: "L'inflazione è troppo alta, manterremo la rotta sui tassi" Sky Tg24

Dietro le quinte del Forum di Davos: Klaus Schwab ha 85 anni, chi gli succederà Perché prevede un blocco mondiale del web - ItaliaOggi.it Italia Oggi

La strategia dell’ad Satya Nadella, che punta su ChatGpt per espandere la domanda di servizi cloud. Ma nuove difficoltà per il colosso Usa si profila sul fronte Antitrust ...Lisa Federico operata al Bambino Gesù nel 2020. Archiviazione respinta per il primario e presidente del Css: «Impossibile non sapesse».Nessuna archiviazione, Franco Locatelli è indagato per omicidio c ...