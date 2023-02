Cospito | Salvini | “Se ti hanno dato il 41 bis te lo fai”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Non entro nel merito di polemiche che devono assolutamente essere superate e interessano qualche parlamentare e giornalista di sinistra in cerca di autore, però non accetto neanche di sedermi a tavola con qualcuno che lancia bottiglie molotov contro carabinieri e istituzioni. Se ticondannato all’ergastolo un motivo ci sarà e stai all’ergastolo, e se tiil 41 bis, ti fai il 41 bis”. Così, in riferimento al caso(senza però citarlo) il vicepremier e leader della Lega Matteo, parlando dal palco della kermesse del centrodestra a sostegno di Francesco Rocca per le regionali nel Lazio, presso l’Auditorium Conciliazione. Governo “Questi primi 100 giorni di governo mifatto trovare colleghi in gamba, conto e sono sicuro che diventeranno ...