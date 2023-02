Spal-Bari | Nainggolan scatenato | gol e assist all’esordio con la squadra di De Rossi VIDEO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Radjasubito protagonista con la. Il centrocampista belga, approdato a Ferrara a gennaio dopo esser stato scaricato dall’Anversa, ha dato spettacolo al suo debutto al Mazza. Subentrato al 51? nel corso della sfida di Serie B contro il, l’ex Roma ha servito prima una Moncini al 61? dopo una giocata spettacolare, e poi all’81’ ha anche trovato il gol. Tiro di prima intenzione all’interno dell’area di rigore per dar vita alla rimonta della. Purtroppo per lui, la sua prestazione non è servita a far sì che ladi Deevitasse la sconfitta. Tuttavia, questopotrà sicuramente dare una mano al club nella lotta per non retrocedere. SportFace.

Subito in gol Radja Nainggolan alla sua prima presenza con i biancoazzurri, che però vanno ko in casa contro ilC'è subito spazio per Radja Nainggolan con la, con cui ha trovato subito la via del gol all'esordio ufficiale. Peccato, però, che la rete del belga non sia bastata alla squadra di De ......23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) Modena - Cagliari 2 - 0 Benevento - Venezia 1 - 2 Cittadella - Ascoli 3 - 0 Cosenza - Ternana 0 - 0 Perugia - Brescia 4 - 0 Pisa - Südtirol 0 - 13 ...

Spal-Bari 3-4, i biancorossi vincono in trasferta ma il finale è da brividi La Gazzetta del Mezzogiorno

Spal-Bari, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

SPAL-Bari, i convocati di Mignani: out Matino e Maita, ma sono a disposizione i nuovo acquisti TUTTO mercato WEB

Cremonese - Lecce, Spal - Bari, Barletta - Bitonto Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi Virgilio

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Ritorno alla vittoria in chiaro scuro. SPAL-Bari è la storia di una gara...senza storia, almeno fino al minuto numero 80': un paio di minuti di puro black out potevano costare carissimo ...