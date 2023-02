Serena Enardu | età | figli | marito | fidanzato | malattia | lavoro e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 febbraio 2023) E’ un po’ che non si sente parlare di, dopo le esperienze di “Uomini e Donne” (a cui aveva partecipato anche la gemella Elga), “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello Vip” con Pago … Ebbene, la rivedremo proprio con lui, col quale è tornata insieme dopo aver vissuto una travagliatissima storia, ospite a “Verissimo” questo pomeriggio! Volete sapere chi è? Su di lei possiamo fornirvi parecchie informazioni.: età,ha 46 anni (è nata il 19 luglio 1976 a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari). E’ mamma di Tommaso, che le assomigliamo molto. Scopriamo che ormai ha 17 anni (come passa il tempo!) e che è stato “merito suo”, se Pago (vero ...