Giornata mondiale contro il cancro | le nuove terapie per il mieloma multiplo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ogni anno nel mondo 10 milioni di persone muoiono di tumore. Ilresta tra le prime cause di mortalità. In Italia i casi sono aumentati dopo la pandemia, a causa di diagnosi tardive. Si stimano ...

LaContro il Cancro diventa allora l'occasione per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca. Ricerca scientifica che ha fatto grandi progressi in neoplasie come il mieloma ...contro il cancro … non rimandate' scrive sul suo profilo Instagram Carolina Marconi esortando tutti i suoi followers ad essere attenti e prevenire ogni forma di possibile ...

Cosa significa la Giornata mondiale dei calzini spaiati: chi l'ha inventata e cosa c'entra con la diversità Virgilio Notizie

Oggi è la decima giornata mondiale dei calzini spaiati, un inno alle diversità la Repubblica

Oggi si celebra la giornata mondiale dei calzini spaiati: l’idea nata ad Aquileia Il Piccolo

Valorizzare l'acqua, nel Salento si celebra la "Giornata mondiale delle zone umide" LeccePrima

«Venti milioni di euro arriveranno con l'approvazione del decreto Milleproroghe per rafforzare l'efficacia del Piano oncologico nazionale 2023-2027 che affronta tutti gli aspetti delle malattie neopla ...VENEZIA - Oggi è la Giornata mondiale contro il cancro. Un nemico che, nel solo 2022, ha aggredito in Veneto altre 33.580 persone, di cui 17.898 uomini e 15.682 donne, secondo i dati ...