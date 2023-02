Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? “Lui l’ha tradita ed è andato via di casa”

(Di sabato 4 febbraio 2023)non stanno più insieme. Secondo The Pipol Gossip, la storia tra la sorella di Belen e l’ex ciclista sarebbe finita a causa di un tradimento. Dopo essere stati insieme in Argentina, i duetornati a Milano, nellache condividevano. Ma l’idillio sarebbe durato poco. Un tradimento disarebbe il motivo della rottura. Fonti vicine ai due raccontano che l’ex gieffino avrebbe già lasciato. A confermare la rottura, c’è un indizio social che non è sfuggito ai fan.non indossa più l’anello che il compagno le aveva dato come promessa di matrimonio. Una rottura che sembrerebbe dunque definitiva, nonostante i due per il momento abbiano ...

e Ignazio Moser si sono lasciati: 'Lui l'ha tradita ed è andato via di casa'. L'indizio social conferma la rottura Paola Caruso, il piccolo Michele cammina felice al museo: le foto ...Potrebbe essere il colpo di scena più clamoroso della storia trae Ignazio Moser : la coppia, in procinto di sposarsi nel 2023, sembrerebbe essere in crisi. Ci sono voci che parlano addirittura già di rottura tra i due.e Ignazio ...

"Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato" Corriere dello Sport

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: il gossip sulla rottura a un passo dalle nozze Fanpage.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati "Lui l'ha tradita" TPI

Colpo di testa di Cecilia Rodriguez: stravolge tutto prima del matrimonio con Ignazio Moser, fan increduli! CambioTaglio.it

"Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati" Today.it

Litiga con l'ex fidanzato per questioni di soldi e per vendicarsi posta una sua foto in cui è nudo sui social. Billie Morgan, mamma di tre figli di Southampton (Regno Unito), ...Il lupo perde il pelo ma non il vizio, così dicono sui social commentando la notizia che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati ...