Calendario Sport Invernali oggi | orari sabato 4 febbraio | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con lo slalom maschile a Chamonix, ultima gara prima dei Mondiali. Lo sci di fondo farà invece tappa a Dobbiaco con le 10 km a intervalli in tecnica libera, prova di avvicinamento all’ormai imminente rassegna iridata. Ci sarà spazio anche per la Coppa del Mondo di combinata nordica a Oberstdorf e per il salto con gli sci a Willingen. La Coppa del Mondo di slittino tornerà in scena dopo la sosta per i Mondiali, il circuito riparte da Altenberg con un appuntamento cruciale nella lotta per le Sfere di Cristallo: vedremo all’opera i doppi e le donne. Proseguono invece i Mondiali di bob con il 2 femminile e il 4 maschile a Innsbruck. Da seguire con attenzione anche lo snowboardcross a ...