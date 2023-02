Valentina Ferragni ha ragione sulle critiche | ma sbaglia quando parla di corpi “in salute”

(Di venerdì 3 febbraio 2023)non ci sta più alle continueal suo corpo e si scaglia contro gli hater. La designer di gioielli è stata di nuovo travolta dai commenti negativi, e non richiesti, dei soliti utenti che ora se la prendono con le sue foto in intimo. L’influencer ha postato sul suo profilo Instagram gli scatti di una campagna pubblicitaria per un noto marchio di lingerie, per la quale ha posato. Sotto al post ecco che sono comparse le solite frasi intrise di body shaming, di chi ancora una volta punta il dito contro il suo corpo. “Oddio noooo. Va bene tutto ma la sorella, col fisico che ha anche no sponsorizzare intimo”, ha sentenziato un utente. Inutile stare qui a sottolineare quanto sia bella o meno, quanto il suo corpo sia armonico e sano, ...

, vestita con un tubino nero, semplice e chic, ha scelto una Face Bag rosso fuoco a contrasto col look , e in generale, questa opzione, con la borsa in risalto, è stata la ...ancora una volta vittima di body shaming perché presa di mira dagli hater per una foto in reggiseno e mutandine che ha postato sui social . La sorella minore di Chiaraè ...

Valentina Ferragni: "Me ne frego degli haters"- Look da Vip Lookdavip

Valentina Ferragni risponde alle critiche per le foto in lingerie: «Non siamo la taglia di un reggiseno o un... Io Donna

Valentina Ferragni in reggiseno e mutandine vittima di body shaming, l'hater: «In intimo anche no». Lei rispon ilmattino.it

Valentina Ferragni, piumino cortissimo e pancia nuda: così sfida il freddo invernale Stile e Trend Fanpage

Valentina Ferragni spicca il volo: ecco il video mentre si allena alla pole dance RDS 100% Grandi Successi

La tendenza unghie originale sfoggiata dall'influencer è perfetta per le occasioni speciali e per dare un tocco di grinta al look ...Valentina Ferragni si piace! Dai primi scatti sui social al suo modello di femminilità: la testimonial di Yamamay si racconta a Lookdavip.