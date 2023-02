Spacciavano cocaina a Sabaudia | arrestati 4 pusher

(Di venerdì 3 febbraio 2023)– Gli agenti della Squadra Mobile di Latina e della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto Dott. Carlo Lasperanza e dal Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe Miliano, hanno arrestato 4 presunti, come emesso dal GIP presso il tribunale. Da quanto emerso dal complesso dell’attività investigativa, i quattro indagati, con un 39enne in posizione di preminenza rispetto agli altri, risultano essere stati i gestori di una fiorente attività di spaccio nel territorio di, effettuando numerose cessioni diad una vasta e variegata platea di assuntori tra l’estate e l’autunno del 2022. L’estrema accortezza dimostrata dagli indagati, con particolare riguardo ai luoghi dove occultare lo stupefacente, ...

