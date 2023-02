Roma | che stangata per Foti! Il vice di Mourinho squalificato per un mese

- Sfida accesa, clima caldo e un risultato negativoha acceso gli animi. Nel corso dell'ultima sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, il il vice allenatore di Mourinho, Salvatore Foti è ...Mentre è in corso l'istruttoria per l'assegnazione della scorta -potrebbe approdare sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di, il prossimo 10 febbraio - ...

Impallomeni: “Roma senza testa, per Mourinho eliminazione grave tanto che…” fcinter1908

Roma-Cremonese 1-2 diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Roma, che smacco per i giocatori: contestazione dei tifosi, ecco cos'è successo Calciomercato.com

Roma che tonfo, la Cremonese fa il colpaccio all’Olimpico: vince 2-1 a va in semifinale di Coppa Italia La Stampa

Briatore furioso contro Roma che gli nega i tavolini fuori: “In Italia non si può lavorare” Corriere dello Sport

“Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all’Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli ‘assassini di Alfredo Cospito. Il clima che ...Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Pd spieghi 'l'inchino' ai mafiosi. Sono le parole, durissime, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, in un'intervista a 'Il Biellese', torna nuovamente ...