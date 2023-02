Pallone spia | cosa cerca la Cina | cosa fanno gli Usa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Undellasorvola gli Stati Uniti e alza la tensione tra Washington e Pechino. Il segretario di Stato americano Antony Blinken cancella il viaggio in programma in. La vicenda, intanto, prosegue. Come il viaggio del ‘balloon’, tra domande e risposte ancora parziali. “Il primo passo è portarlo fuori dal nostro spazio aereo”, la formula usata da Blinken. Qual è l’obiettivo della? Quali informazioni dovrebbe raccogliere il, che per Pechino è ‘solo’ uno strumento per monitorare il meteo? La versione cinese ovviamente non convince gli Usa. Secondo gli analisti americani, il– che si muove verso Est – potrebbe essere utilizzato per raccogliere informazioni sui sistemi delle telecomunicazioni e sui radar degli Stati ...