Milano | il presidio anarchico diventa corteo non autorizzato Slogan per Cospito | ferito un cameraman – Il video

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilorganizzato in piazza Duca d’Aosta aa sostegno di Alfredo, l’in regime di carcere duro attualmente nella casa di reclusione milanese di Opera, si è trasformato in unnonche sta marciando lungo viale Tunisia, nei pressi della Stazione Centrale. Circa 200 partecipanti sfilano guidati in testa da uno striscione nero con la scritta bianca in cui si legge: «Contro il 41bis – Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti». A precedere i manifestanti, i poliziotti in tenuta antisommossa, che stanno monitorando la situazione seguendo il, non preannunciato in Questura, e che ha bloccato il traffico della città. Un paio di fumogeni sono stati lanciati nei confronti di fotografi e cameramen che seguono la ...