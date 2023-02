Elodie | «Dopo il primo Sanremo mi sono spaventata Con Iannone sono felice Marracash? Una storia complessa»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La cantante gareggia al Festival per la terza volta. Sul palco dell’Ariston con il brano «Due»: «Racconta di unafinita»

L'annol'esperienza come concorrente nel talent di Maria De Filippi ,esordisce a Sanremo con Tutta colpa mia , brano di stampo classico, oggi considerato un errore: "quello dell'...Solole prove con l'orchestra mi sono sentita felice". A chi è dedicata la canzone E chi ha conquistato poi il cuore della bellaAl Corriere la cantante racconta che oggi sta con Andrea ...

Elodie: «Dopo Sanremo mi sono spaventata. Con Iannone sono molto felice. Marracash Una storia complessa» Corriere della Sera

Elodie pronta per Sanremo: "Con Iannone sono felice. Con Marracash invece..." Corriere dello Sport

Elodie all'Ariston dopo il film e la docu-serie: «Sento che il mio brano è una hit» Giornale di Sicilia

Elodie, convivenza con Andrea Iannone dopo Sanremo Intanto arredano casa insieme Io Donna

Elodie a Sanremo con un pezzo su Marracash, ma dopo va a ... MTV.IT

È difficile emergere come interprete se non passi da un talent”. L’anno dopo l’esperienza come concorrente nel talent di Maria De Filippi, Elodie esordisce a Sanremo con Tutta colpa mia, brano di ...Elodie parla dell'ex e del nuovo compagno: ''Marracash Rapporto complesso. Ora con Andrea Iannone sono molto felice''.