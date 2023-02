(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Basta giocare con la. É evidente che rendere pubblico il contenuto di una relazione riservata del Da su detenuti al 41 bis da parte del sottosegretario Del Mastro e dell'onorevole Del Mastro Delle Vedove è stato un atto grave e che in qualsiasi altro paese democratico avrebbero portato alle dimissioni seduta stante". Così Federico, dell'ufficio di presidenza del gruppo alla Camera del Pd-Italia Democratica e Progressista. "Il silenzio della Presidente Meloni è preoccupante proprio perché gli interessati sono da sempre tra le persone più vicine alla leader di Fratelli d'Italia. Nella lotta alla mafia e al terrorismo l'unità delle forze politiche a fianco delle istituzioni è stata fondamentale: il silenzio della Meloni non aiuta e fa pensare che il principale partito della ...

E Cospito rispondeva: fuori non si stanno muovendo solo gli, ma anche altre associazioni. ... I più duri sono quelli di Federico(Pd), che chiede come mai il deputato FdI sia in ...Report che raccontano di una possibile saldatura tra, terroristi e mafiosi contro il 41 ... nel pomeriggio, non può far altro che far intervenire tutti i deputati Pd a cominciare da, ...

Anarchici: Fornaro, 'Donzelli e Delmastro messo a rischio sicurezza nazionale' OlbiaNotizie

Anarchici: Fornaro, ‘Donzelli chiarisca su documenti e colloqui che ha citato in aula’ La Ragione

Caso Cospito, Donzelli (FdI): «Sinistra sta con lo Stato o con terroristi». Pd all’attacco. ... Il Sole 24 ORE

Anarchici: bagarre alla Camera su Cospito. Sicurezza innalzata intorno ai luoghi sensibili di Roma RaiNews

Giurì d’onore, cos’è e come funziona Tag43

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Basta giocare con la sicurezza nazionale. É evidente che rendere pubblico il contenuto di una relazione riservata del Da su detenuti al 41 bis da parte del sottosegretario ...Il racconto del parlamentare alla Camera sull’anarchico e sulle sue dichiarazioni ai compagni di cella travolge Fratelli d’Italia. Le opposizioni: ...