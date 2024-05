Il ritiro di Astrazeneca - Giovanni Rezza | Le vecchie dosi non avevano più mercato Non c’è ragione di preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Da metà del 2021, in Italia, i vaccininon si usano più. Quindi il loroè un intervento poco significativo dal punto di vista pratico. Nulla cambia sul piano della sicu“. Lo ha detto, professore di Igiene all’università San Raffaele di Milano, intervistato dal Corriere Roma, in merito alla decisione di ritirare, a livello mondiale, il vaccino contro il Covid-19. Una scelta motivata con l’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili. Unche, secondo“per chi ha ricevuto una o duepotrebbe interpretare come un segnale di pericolo ma non c’èdi“. L’annuncio, riportato dal quotidiano britannico The Guardian, era arrivato lo scorso 7 maggio ...