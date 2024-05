Emma Roberts sarà la prima global ambassador per Kiko Milano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024)do it so well! Non c’è frase più azzeccata, dopo la recente acquisizione da parte di L Catterton, e dopo l’ultima news, che vede la nomina comee per il brand italiano l’attrice: è lavolta che il brand italiano ha unaIl beauty brand più famoso in Italiaha deciso di nominare la sua, per elevare l’immagine e la notorietà del brand in tutto il mondo. L’attrice e produttrice apparirà in una campagna ...