Poppi nel cuore presenta i dodici candidati per il consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – in vista delle elezioni amministrative fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno. La lista a sostegno di Carlo Toni come candidato a sindaco è stata composta con una particolare attenzione rivolta alla parità di genere che è testimoniata dalla presenza di sei uomini e sei donne, a cui si aggiunge un ulteriore equilibrio tra la necessaria continuità tra l’attività svolta nell’ultimo quinquennio e la ricerca di nuove idee per il territorio e la comunità. Tra i, infatti, sei portano in dote cinque anni di impegno nella precedente amministrazione e sei sono invece volti nuovi che hanno accolto l’invito a porre le loro esperienze, il loro tempo e la loro passione al servizio del futuro di. Una particolare varietà è invece rispecchiata nelle età che, spaziando dai ventidue ai settantotto anni, permetterà di favorire ...