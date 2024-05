Real Madrid-Bayern - caos e polemiche | botta e risposta furioso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si placano lesulla semifinale di ritorno di Champions League traMonaco: l’arbitro Marciniak finisce sotto accusa. Sarà ildi Carlo Ancelotti ad affrontare il Borussia Dortmund nella tanto attesa finale di Champions League che si terrà a Wembley. Dopo il 2-2 dell’andata, i blancos sono riusciti a far valere il fattore campo, mettendo in scena una rimonta clamorosa nel rush finale della ripresa. Nonostante il gol del momento vantaggio bavarese con Alphonso Davies, i galacticos non si sono persi d’animo andandosi a prendere il pass per la finalissima di Champions grazie alla doppietta del subentrato Joselu. Due gol in rapida successione (88’, 91’), che hanno permesso alla squadra di Carlo Ancelotti di mandare in visibilio il Santiago ...