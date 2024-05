Pubblisole - partnership rinnovata di un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha festeggiato la promozione in Serie B del Cesena FC confermandosi concessionaria pubblicitaria in esclusiva del club bianconero anche per la stagione 2024/25, proseguendo così un mandato che dura dal 2018. "Dopo aver accompagnato il Cesena tra i professionisti - ha dichiarato il direttore generale Gianluca Padovani - ci attende ora un’altra sfida affascinante che siamo pronti a raccogliere con grande entusiasmo e motivazione insieme alle realtà che da anni dfiducia a noi e al Cesena e a quelle nuove che vorrapprocciarsi per la prima volta all’Orogel Stadium. Siamo certi che, sia per le une che per le altre, il campionato di Serie B rappresenti una straordinaria opportunità e di relazione e noi vogliamo aiutarle a coglierla con la professionalità e la passione che ci sono riconosciute".