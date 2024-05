AstraZeneca e reazioni avverse - chi sapeva tutto | la denuncia di Mario Giordano | Video

(Di giovedì 9 maggio 2024) Effetti collaterali negativi dai vaccini anti-Covid. Della decisione di, che ha ritirato il suo prodotto dal mercato, si discute a Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico di La7, condotto da. Proprio il conduttore, in apertura del tema, spiega bene la notizia dell'azienda del farmaco iniettato a milioni di italiani durante la pandemia: “Ombre su ombre, dobbiamo dissiparle tutte queste ombre sui vaccini, tutte le balle che ci hanno raccontato. La notizia del giorno è questa:ha chiesto e ottenuto di ritirare il vaccino Covid dal mercato. La decisione a decorrere dal 7 Maggio. Il vaccinorevocato e addirittura la nostra agenzia per il farmaco ha precorso i tempi, lo ha fatto alla fine della scorsa settimana". "Evidentemente - ...

Le immagini del pestaggio e dell'incaprettamento subito da Matteo Falcinelli a Miami , Stati Uniti, hanno colpito in modo duro, sono rimaste negli occhi di tutti. Un trattamento brutale, quello riservato al nostro connazionale negli Usa, in seguito ...

Fuori dal coro, Astrazeneca ritira il vaccino. Mario Giordano: "Tutte le balle" - Fuori dal coro, Astrazeneca ritira il vaccino. mario giordano: "Tutte le balle" - Poco dopo aver ammesso che il suo vaccino anti-Covid può causare rari effetti collaterali, la compagnia farmaceutica britannica Astrazeneca ha ...

A Borgo San Dalmazzo le premiazioni dei circuiti provinciali di sci alpino, sci nordico e biathlon - A Borgo San Dalmazzo le premiazioni dei circuiti provinciali di sci alpino, sci nordico e biathlon - Nella categoria Cuccioli femminile la Coppa provinciale e il pettorale rosso sono appannaggio di Camilla Giachino dello Sci Club Limone. Anche Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team è primo ...

Non c’è niente da fare, l’87enne Sandro Groppi costretto a lasciare casa - Non c’è niente da fare, l’87enne Sandro Groppi costretto a lasciare casa - Andrà a vivere in affitto in un appartamento l’anziano piacentino che pagò ma non rogitò l’abitazione di via Emmanueli, poi acquistata all’asta da un’altra persona ...